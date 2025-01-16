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2馬來西亞男來台淪詐團車手 嘉院判刑7月、1年

2025/1/16 14:08（1/16 14:28 更新）
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馬來西亞籍19歲陳姓男子國小肄業，去年到台灣當詐欺集團車手被逮；另1名馬來西亞男背包客來台兼詐團車手也遭逮，嘉院分別判7月及1年徒刑。（中央社檔案照片）
馬來西亞籍19歲陳姓男子國小肄業，去年到台灣當詐欺集團車手被逮；另1名馬來西亞男背包客來台兼詐團車手也遭逮，嘉院分別判7月及1年徒刑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃國芳嘉義市16日電）馬來西亞籍19歲陳姓男子國小肄業，去年到台灣當詐欺集團車手被逮；另1名馬來西亞男背包客來台兼詐團車手也遭逮，嘉院審結，分別判7月及1年徒刑，刑畢驅除出境。可上訴。

嘉義地方法院判決書指出，去年7月間，剛滿18歲不久的馬來西亞陳男，在當地加入詐欺集團，後來詐團安排搭機入境台灣當取款面交車手，先由詐團利用臉書（Facebook）刊登股票投資廣告，供不特定人士瀏覽。

嘉義縣陳姓男子點擊網路廣告陷入陷阱，被誘使投資現金跟進操作股票，陸續匯款或面交現金投資，後來驚覺受騙報警，發現詐團仍繼續在詐騙，則假意投資一筆新台幣220萬元的股票。

嘉院指出，詐團指示去年剛到台灣不久的馬來西亞陳男前往取款，當場遭埋伏的員警逮捕，訊後依法移送，嘉檢偵結，依加重詐欺罪嫌起訴。

嘉院表示，陳男國小肄業，在當地從事餐廳服務工作，考量於偵查、審理中均坦承犯行，因此，判處有期徒刑7個月。

另一名馬來西亞籍詐團車手，為年近40歲男子，去年11月以觀光名義來台，並辯稱當背包客到台旅遊，因在台瀏覽臉書看見高薪資的打工徵才廣告，便前往應徵，打算賺取生活費，不知犯法。

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檢警指出，嘉義市1名遭詐騙數百萬元的被害民眾，去年11月間向警方報案時，當下詐團還來電，指要出金領回須再付100萬元現金，被害民眾便與警方合作，假借同意支付，這名馬來西亞男子當時依約定時間準備取款時，遭埋伏員警逮捕，嘉院日前判處有期徒刑1年。

檢警近來發現，部分詐團以高額的報酬吸引，利用來自東南亞的民眾當車手，短期密集取款後，就可出境回國，規避被查緝的風險。（編輯：郭諭儒）1140116

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