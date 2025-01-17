苗栗男子酒後駕車上路 自撞燈桿遭送辦

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗市光復路今天清晨發生自小客車自撞燈桿事故，警方調查駕駛廖姓男子與友人聚會通宵飲酒後，駕車返家途中涉失控撞斷路燈電桿，酒測值超標被送辦。

苗栗縣警察局苗栗分局警備隊副隊長古家榮表示，清晨5時許，廖男（46歲）駕駛自小客車沿苗栗市光復路北往南行駛，突然偏離馬路撞上路邊水泥路燈電桿，因撞擊力道強大，燈桿斷裂傾倒壓在自小客車車頂，廖男自行脫困沒受傷，但滿身酒氣，被帶回派出所偵訊。

附近居民指出，意外發生當時聽到「碰」一聲轟然巨響，出門查看發現住家前的電桿遭撞斷，並波及一旁花盆及鐵捲門，所幸住戶在2樓睡覺尚未起床，涉嫌肇事駕駛下車後不斷打電話找救兵。

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警方對廖男進行酒精檢測，酒測值0.36MG/L（毫克/升），廖男坦承與友人聚會飲酒喝到清晨5時許，心想距離住家不遠，才自行開車回家，不料，中途不勝酒力，涉失控肇事。警詢後，警方依公共危險罪嫌送辦。

苗栗警分局表示，喝酒後千萬別開車上路，尤其年節將至，許多公司行號近期舉辦尾牙，呼籲民眾切勿存僥倖心理，可請親友接送或是搭乘計程車，以免危害自己與他人交通安全。（編輯：戴光育）1140117