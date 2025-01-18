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高雄警銷毀約200公斤毒品 市值近千萬元

2025/1/18 10:46（1/18 11:16 更新）
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高雄市政府警察局刑事警察大隊14日跨局協請市府環境保護局中區資源回收廠及鳳山清潔隊等單位，共同辦理毒品銷毀工作，將近半年內偵查終結沒入毒品扣押物共21箱押至鼎金焚化爐公開焚毀。（高雄市政府警察局刑事警察大隊提供）中央社記者張已亷傳真 114年1月18日
高雄市政府警察局刑事警察大隊14日跨局協請市府環境保護局中區資源回收廠及鳳山清潔隊等單位，共同辦理毒品銷毀工作，將近半年內偵查終結沒入毒品扣押物共21箱押至鼎金焚化爐公開焚毀。（高雄市政府警察局刑事警察大隊提供）中央社記者張已亷傳真 114年1月18日
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（中央社記者張已亷高雄18日電）高雄市警察局刑大跨局協請環保局等單位銷毀毒品，14日將沒入的毒品扣押物共計21箱，重量約200公斤、市值近千萬元毒品押至鼎金焚化爐公開焚毀，其中以毒咖啡包1352包最多。

高雄市警察局刑事警察大隊表示，為展現打擊毒品犯罪決心，14日跨局協請高雄市環境保護局、中區資源回收廠及鳳山清潔隊等單位，共同辦理毒品銷毀工作，另為求謹慎，警方指派政風、督察人員全程監督查核，並由刑警大隊、保安大隊等單位派員全程戒護及錄影，至全批證物載運至焚化爐銷毀為止。

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高市刑大指出，這次銷毀毒品均為近半年內偵查終結的毒品沒入案件，其中沒入毒品種類以毒品咖啡包1352包為最大宗，其次為愷他命634包（罐），另外還有一粒眠或FM2等錠劑毒品481顆、K菸194支、毒品吸食器651組等證物，估計市值近千萬元。

高市刑大今天發布新聞稿指出，高雄去年毒品相關案件共計偵破3611件、3689人，查緝成效較112年增長逾2成。目前流行年輕族群的新興毒品咖啡包，常混雜不同毒品及來源不明粉末成分，並以多樣新穎外包裝圖樣流入販毒市場，成本低廉致單包價格不到新台幣500元，取得門檻低，吸引青少年族群使用，但已有多件服用過量混合毒品猝死案例，呼籲民眾不可輕易試毒，以免觸法還賠掉人生。（編輯：郭諭儒）1140118

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高雄市政府警察局刑事警察大隊14日跨局協請環保局等單位辦理毒品銷毀工作，指派政風、督察人員全程監督查核，並由刑警大隊、保安大隊等單位派員全程戒護及錄影，至全批證物載運至焚化爐銷毀為止。（高雄市政府警察局刑事警察大隊提供）中央社記者張已亷傳真 114年1月18日
高雄市政府警察局刑事警察大隊14日跨局協請環保局等單位辦理毒品銷毀工作，指派政風、督察人員全程監督查核，並由刑警大隊、保安大隊等單位派員全程戒護及錄影，至全批證物載運至焚化爐銷毀為止。（高雄市政府警察局刑事警察大隊提供）中央社記者張已亷傳真 114年1月18日
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