高檢北檢預算遭刪4800萬 法務部：衝擊刑案偵辦

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（中央社記者謝幸恩台北18日電）立法院審查114年度中央政府總預算案，表決通過刪減部分項目。法務部今天指出，部分提案刪減關於台灣高等檢察署及台北地檢署共計4800萬元，將衝擊刑案偵辦量能等業務。

法務部今天發布新聞稿表示，立法院審查法務部主管114年度預算案，其中刪減台灣高等檢察署及台北地檢署共計新台幣4800萬元，勢必將嚴重影響檢察機關打詐、緝毒、肅貪等刑事案件偵辦及科技設備監控執行等相關業務。

新聞稿中，法務部指出，原本因新興科技犯罪偵辦不易及案件量負荷過重的偵辦處境將更加惡化，民眾深惡痛絕的打詐及緝毒案件的偵辦量能也將降低，嚴重影響民眾人身及財產安全。

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法務部表示，提案刪減關於矯正署及其所屬機關共計1億元，也將造成矯正機關對於收容人的各項處遇、輔導、治療及協助等業務難以推動，不利於受刑人的再社會化，恐影響囚情的安定。

法務部指出，嚴打黑金槍毒詐等刑事案件以保障民眾安全與福祉，這是法務部當前重大政策，案件偵辦及執行等業務推展均仰賴預算資源挹注，敬請立法院予以支持。（編輯：戴光育）1140118