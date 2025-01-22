楊鴻儒犯雙桶屍案 更二審撤銷死刑改判無期徒刑

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（中央社記者蘇木春台中22日電）男子楊鴻儒覬覦友人女友、不滿被疑詐賭，先後將2名友人裝入鐵桶載到花蓮棄屍。一審、二審、更一審均判死刑。經最高法院發回更審，台中高分院今天改判他無期徒刑，可上訴。

依據一審判決指出，楊鴻儒與陳姓男子結識多年，覬覦陳男的同居女友財產狀況優渥，便決定展開追求。

楊鴻儒認為陳男會造成阻礙難達成目標，竟萌生殺意，假借帶陳男前往南投縣國姓地區遊覽訪友名義，於民國104年6月27日上午駕駛休旅車載陳男，自台中市烏日區的住處出發。

楊鴻儒見陳男吃下他事先摻入鎮靜安眠藥劑的飲食而陷入昏睡，隨即開車折返住處，將陳男以頭下腳上的方式塞入綠色鐵桶內，並開車前往花蓮縣秀林鄉台8線公路119.2公里處，將裝有陳男的綠色鐵桶推落公路下方山谷，陳男最後窒息死亡。

另外，楊鴻儒與賴姓友人因麻將賭博而熟識，賴男懷疑遭楊鴻儒設局詐賭，多次向友人透露欲對警方檢舉。楊鴻儒表面不動聲色，先假意與賴男協商賭資糾紛，邀賴男於104年7月12日上午前往台東旅遊，途中將事先摻入鎮靜安眠藥劑的飲食讓賴男食用，造成賴男陷入昏睡。

楊鴻儒隨即開車折返烏日住處，以同一手法將失去意識的賴男，以頭下腳上方式塞入藍色鐵桶內，並聯繫不知情的友人前往住處，一同開車沿前次殺害陳男的同一路線，將藍色鐵桶載運至花蓮縣秀林鄉台8線公路119公里處，推落公路下方山谷，最後賴男窒息死亡。

台中地院一審、台灣高等法院台中分院二審，皆認為楊鴻儒無教化可能，判處2個死刑、褫奪公權終身。案經楊鴻儒上訴最高法院發回更審，更一審仍判2個死刑，但最高法院於112年9月間，認定更一審有調查未盡之違誤，再發回更審。

台中高分院更二審審理時，合議庭認為，本案自104年12月第一審，本次經最高法院發回更審時，已歷時約7年9月，經調查完竣更二審判決時，已逾8年，有刑事妥速審判法第7條應減輕其刑事由（死刑減輕者，為無期徒刑），此為原審未及審酌。

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合議庭並認為，原審未審慎斟酌年邁受刑人，縱有假釋出監的可能，但經長期執行後的再犯風險是否因高齡而有減損，於法稍失衡平，因此撤銷改判。

台中高分院更二審今天宣判，原判決撤銷，仍認楊鴻儒犯兩次殺人罪，均判處無期徒刑，褫奪公權終身，應執行無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。（編輯：郭諭儒）1140122