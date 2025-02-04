加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
選罷法
新聞專題
選罷法1/161
首頁 / 社會

立委廖先翔被控違反選罷法 不起訴確定

2025/2/4 10:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北4日電）民進黨立委參選人賴品妤認為，國民黨立委廖先翔指她疑用標案養助理，涉違反選罷法，士檢處分不起訴。經高檢署發回，士檢仍處分不起訴，賴品妤2度聲請再議，高檢署駁回確定。

全案起於，民國112年廖先翔於大選時指賴品妤的林姓助理，透過限制性招標，取得時任副總統賴清德新北市萬里區老家警衛據點採購案，並指賴品妤疑似拿標案養助理。

賴品妤於臉書（Facebook）發文澄清，賴清德卸任行政院長後，林姓助理將房屋出租給維安單位使用，一切符合法規；賴清德於109年就職副總統後，國安局與林姓助理續簽租約；林姓助理可自由處置私人財產，她不會干預。

事後，廖先翔於選區發送標題為「賴品妤用政府標案養私人助理」的傳單；賴品妤認為廖先翔違反公職人員選舉罷免法的意圖使人不當選罪，因此提告。

士林地檢署緩起訴處分指出，廖先翔依據台灣採購公報網的決標資訊，推認標案由林姓助理以限制性方式得標，可能涉及利益衝突等疑慮，尚非無中生有或無端捏造。

google news透過 Google News追蹤中央社

處分指出，賴品妤時任立委，有關立委如何聘僱助理及支付助理費，攸關公務人員清廉形象及支領公費的議題，也涉及多數選民及國家利益，應屬可受公評之事且與公共利益相關，認定廖先翔罪嫌不足，予以不起訴處分。

賴品妤向台灣高等檢察署聲請再議，高檢署發回士檢，命令續行偵查。士檢續查後，仍認定廖先翔罪證不足，再度處分不起訴。賴品妤第2度聲請再議，經高檢署審查後，認為再議無理由，駁回再議，廖先翔不起訴確定。（編輯：張雅淨）1140204

廖先翔
立院刪白匏湖社宅預算 國土署：影響汐止未來發展業務費遭凍結50% 外交部：讓台灣在國際屈居劣勢
選罷法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
選罷法覆議案處理時程 立院6日朝野協商
18
更多編輯台推薦新聞：