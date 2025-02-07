男新店拒檢逆向闖紅燈收9張罰單 車上被搜出毒品送辦

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（中央社記者趙敏雅新北7日電）陳姓男子今天凌晨駕車行經新北市新店區，遇警盤查加速逃逸經圍捕被逮，新店警方在車上搜出安非他命及吸食器訊後送辦。陳男逃逸過程連闖紅燈、逆向行駛，共開9張罰單。

新北市政府警察局新店分局表示，凌晨近2時許，員警在新店區環河路與碧潭大橋路口見一輛自小客車形跡可疑待截停盤查，駕駛陳男先假意配合隨即加速逃逸，沿途逆向行駛、闖紅燈。

員警追緝至新店區福園路，陳男因開進死巷，遭員警壓制逮捕，同車1名乘客乘機跳車逃入防火巷，警方在周遭搜尋未果。

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警方車內起獲安非他命、安非他命殘渣袋及吸食器，訊後依持有毒品及公共危險罪嫌送辦，並查緝逃逸乘客到案。陳男遭查獲時有駕車行為，且近期有施用毒品安非他命，涉犯公共危險毒駕部分，待尿液送驗結果再行函請偵辦。

警方指出，陳男涉及包括闖紅燈與逆向行駛，違反道路交通管理處罰條例，共開出9張罰單，包括1張逆向、1張轉彎未依標誌、7張闖紅燈，最高可處新台幣4萬1400元罰鍰。（編輯：孫承武）1140207