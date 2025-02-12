假公務員騙彰化男匯款 郵局經理報警攔詐保50萬存款

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（中央社記者鄭維真彰化12日電）彰化67歲陳姓男子日前到郵局匯款，神情緊張引起經理注意，上前詢問察覺有異，通報員警到場協助，最後識破是詐騙集團佯裝假公務員要求陳男匯錢，保住陳男逾50萬存款。

彰化縣警察局北斗分局今天發布新聞稿指出，2月10日中午，陳男站在郵局櫃檯前，神情焦急且猶豫許久才將匯款單遞給行員，一旁經理發現陳男行為有異，上前詢問「這筆匯款是要給誰的？」陳男支支吾吾，經理覺得不對勁，趕緊通知員警前來了解。

警方表示，經安撫陳男情緒後，他才表示稍早接獲未顯示號碼電話，對方自稱戶政事務所人員，並告知他有人持其證件要辦理戶籍謄本，還準備申請貸款，問他是否有遺失證件。

陳男急忙否認證件遺失，對方隨即表示會幫忙處理，接著電話轉接給「陳警官」，對方直指他涉及洗錢罪，若不盡快處理，帳戶將被凍結，影響信用紀錄。

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陳男因心生恐懼，立刻趕往郵局要匯款新台幣50萬餘元，聽完警方解釋後，他才意識到這是詐騙集團慣用詐財手法。

北斗分局長楊志源表示，民眾若遇陌生人加手機通訊軟體好友，或看到未顯示號碼電話，務必保持警戒心，有疑似詐騙情事，記得「勿急、勿躁、多思考」3要訣，詳加查證，也可至鄰近派出所諮詢，避免遭詐騙。（編輯：陳仁華）1140212