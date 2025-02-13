國教院組員謊報差勤接送身心障礙子女 獲緩起訴

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（中央社記者趙敏雅新北13日電）國教院一名張姓組員為接送中度身心障礙子女上課，因擔心休假額度不足，涉嫌不實登載上下班時間，張女自首後，國教院表明不追究，新北檢依行使偽造準公文書罪予緩起訴處分。

根據緩起訴書指出，國家教育研究院彈性上班差勤管理要點規定，員工每日上、下班各刷卡1次，中途請假者應在離院時簽退，並在回院時簽到，下班時再簽退，因臨時或突發狀況逾規定時間到勤，仍應在到院時刷上班卡，並依規定補辦請假手續，且請假、出差或公出均應事先辦妥差假手續。

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檢方調查，張女從民國105年5月4日起擔任國家教育研究院主計室組員，明知差勤相關規定，但因每日都要親自接送中度身心障礙子女上課，她擔心休假額度不足，就使用辦公室個人公務電腦，以不知情2名人事室人員「行政整合系統」帳號密碼，登入國教院差勤系統，補登不實差勤上下班時間，偽造準公文書，損害國教院管理員工差勤正確性。

張女自行赴法務部廉政署自首，台灣新北地方檢察署檢察官考量張女自白犯罪，犯後態度良好，深表悔悟、無前科，且國教院與2名帳密遭冒用人員均對張女行為不予追究，因此認以緩起訴為適當，緩起訴期間為1年，應接受24小時法治教育。（編輯：戴光育）1140213