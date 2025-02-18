基隆排水溝清淤 驚見人體骸骨

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）環保公司清理基隆市南榮路463巷後方山坡排水溝時，驚見人體骸骨，經持續挖掘，大致拼湊出一具遺體，口袋內有許姓男子證件，初步排除他殺，警方已採集親屬DNA送驗確認身分。

據指出，這處山坡因近日降雨導致排水溝淤積，里長15日請環保公司前來清淤，下午3時許清除到水溝底部時，驚見疑似2條大腿骨和2條手臂零碎骸骨，立即停止作業報警處理。

第一警分局偵查隊及鑑識人員到場採證，初步發現疑似頭蓋骨，及部分大腿及小腿骨與衣服、褲子等，並在褲子口袋找到82歲許姓男子身分證，經警方請示基隆地檢署檢察官，檢察官指示製作發現人筆錄，骸骨則暫時冰存，昨天上午持續開挖，陸續尋獲其餘骸骨，大致拼湊出一具遺體。

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經警方向許男的胞妹了解，得知許男的戶籍設在桃園市龜山區，平日在基隆出沒但居無定所，胞妹每個月都會與許男用餐，最後一次見到許男是在民國106年10月28日中午於基隆市忠一路天橋，之後許男就失聯，胞妹於107年2月2日向忠二路派出所通報許男失蹤。

檢察官今天上午會同法醫至基隆市立殯葬管理所相驗，骸骨結構大致完整，沒有遭外力重擊等痕跡，初步排出他殺，警方已採集許男的兒子及胞妹DNA送驗比對，以釐清骸骨身分。（編輯：李錫璋）1140218