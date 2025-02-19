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紙雕師蔣嘉凱刺殺勸戴口罩店員 更一審認自首減刑判決無期

2025/2/19 12:29（2/19 12:42 更新）
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桃園紙雕師蔣嘉凱（左）因不滿遭規勸戴口罩，持刀刺死超商店員案，高院更一審19日判處無期徒刑並召開延押訊問庭，圖為蔣嘉凱被提訊到法庭聆判。中央社記者張皓安攝 114年2月19日
桃園紙雕師蔣嘉凱（左）因不滿遭規勸戴口罩，持刀刺死超商店員案，高院更一審19日判處無期徒刑並召開延押訊問庭，圖為蔣嘉凱被提訊到法庭聆判。中央社記者張皓安攝 114年2月19日
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（中央社記者劉世怡台北19日電）桃園紙雕師蔣嘉凱不滿遭勸戴口罩，持刀刺死超商店員。高院更一審今天認定，他符合自首應減刑，原審死刑判決未審酌有誤，判決蔣男無期徒刑，可上訴。

台灣高等法院指出，更一審合議庭認定蔣男於案發後，停留在現場並與陸續到場的員警對話，自陳自己犯行等，符合自首要件，應依刑法規定減輕其刑；原判決漏未審酌，未依自首減刑，量刑有所違誤。

更一審指出，審酌蔣男於違犯本案犯行前並無其他前科，素行尚稱良好，依他本件犯罪的手段、情節、所生損害，顯示惡性重大，兼衡他的犯罪動機、與被害人關係、犯罪時所受刺激、生活狀況、家庭與個人發展歷程、心理評估鑑定結果、犯罪後態度等一切情形，認定量處無期徒刑，令他長期隔絕，以免危害他人，已兼顧他的更生改善及維護社會安全，且罪責相當。

全案緣於，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻強制戴口罩期間，蔣嘉凱在民國110年11月21日凌晨4時許赴桃園巿龜山區某超商購物，因未戴口罩，遭30歲蔡姓男超商店員規勸。蔣嘉凱負氣未結帳即離去，不久後戴口罩重返超商購物，與店員發生口角，憤而將口罩丟往店員身上離去。

蔣嘉凱第3度進入超商並叫出蔡姓店員，隨後拿出利刃刺殺店員多刀，蔡姓店員搶下利刃，在超商門外失血過多不支倒地，經送醫搶救，仍因身受13處銳器傷大量出血身亡。

一審桃園地方法院認為，蔣嘉凱預謀殺人，案發時的辨識能力與控制能力屬正常，雖符合自首要件，但當時並無悔悟之心，不予減輕其刑，依殺人罪判處死刑。

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二審台灣高等法院審理認定，蔣嘉凱服用多種藥物交互作用產生暴力意念，且行為時控制力減低，依法減輕其刑，改判無期徒刑。

案經上訴，最高法院撤銷二審判決發回，案件由台灣高等法院更一審審理，今天宣判。（編輯：張銘坤）1140219

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蔣嘉凱
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