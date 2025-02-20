苗栗醉男超商喧譁叫罵學生 警連拉帶抬驅離

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣60歲陳姓男子酒後在便利超商疑與國中生發生爭執並喧譁，警方獲報到場時仍持續叫罵甚至口出三字經，為確保學生安全，警方強勢驅離，結束一場鬧劇。

苗栗縣警察局通霄分局今天指出，18日傍晚接獲民眾報案稱，通霄鎮中正路超商內有糾紛。員警到場後發現陳男疑似酒後在店內與國中學生發生爭執，並於現場喧譁，員警考量公共安全，隨即請該名男子離開超商，但陳男仍持續對著學生叫罵，甚至口出穢言念念有詞。

附近居民指出，當天有學生下課後前往便利超商內用餐，突然遭隔壁座位的陳男大罵，雙方一度發生爭執，只好報警處理；滿身酒氣的男子，見員警出現，又朝著學生咆哮「你給我報警、給我報什麼」。3名員警勸離男子不成，合力連抬帶拉強制將陳男帶離超商，結束一場鬧劇。

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警方指出，陳男經常在市區喝醉後，對著陌生路人咆哮，為避免發生危害，每次都勸戒他直接回家，類似勤務已經習以為常；這次男子在超商內喧譁，考量公共安全，予以驅離，過程中無人受傷，亦無人提告。

警方呼籲民眾飲酒勿過量，面對依法執行公務之員警應保持理性，如有任何脫序行為，警方將依法嚴辦，切勿以身試法。（編輯：李淑華）1140220