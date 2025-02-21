林岱樺疑涉詐助理費遭約談 移送雄檢指強行拘留

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（中央社記者張已亷高雄21日電）民進黨立委林岱樺疑涉詐領助理費，國會辦公室和服務處昨天遭搜索，林岱樺被帶往調查局南機站經詢問約16小時後，今天凌晨被移送雄檢。林岱樺說，偵訊有一半時間是空檔，強行拘留。

有意參選2026高雄市長初選的林岱樺疑涉捲入詐領助理費案，立法院辦公室等處昨天上午遭搜索，林岱樺則在上午10時許到高雄市小港區法務部調查局南部地區機動工作站，遭詢約16小時後，今天凌晨2時35分許被移送到高雄地檢署。

林岱樺今天凌晨抵達雄檢下車面對媒體說，查了整天沒有證據，而且整個過程幾乎有一半時間讓她空耗在那邊，甚至可以有靜坐的時間，偵訊逾10個小時以上，竟然有一半時間是空檔，強行拘留，語畢被帶到偵查庭外等候複訊。

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另外，篤信佛教的林岱樺曾被媒體報導，為高雄某寺廟向林園工業區廠商尋求贊助，遭質疑未利益迴避，遊走法律邊緣，當時她聲明報導都屬片面、未經查證，但檢調昨天兵分多路搜索立院辦公室與地方服務處之外，還到該寺廟搜索，廟方人員昨天晚間遭移送雄檢複訊。外界關注檢調是否一併釐清當時情況，雄檢不予回應證實。

林岱樺臉書（Facebook）粉專昨天發布一段話表示「粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間」，持續自證清白，而服務處同日發聲明表示，林岱樺任立委期間恪守法規，將配合司法調查，靜待水落石出，以還清白，另林岱樺母親接受媒體採訪時指出，「選舉只缺選票，沒有缺那個（錢）。」（編輯：楊昭彥）1140221