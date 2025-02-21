加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

林岱樺疑涉詐助理費遭約談 移送雄檢指強行拘留

2025/2/21 03:48（2/21 04:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民主進步黨籍立法委員林岱樺（右2）疑涉詐領助理費，國會辦公室和服務處20日遭搜索，林岱樺被帶往高雄市小港區法務部調查局南部地區機動工作站經詢問約16小時後，21日凌晨被移送高雄地檢署複訊。中央社記者張已亷攝 114年2月21日
民主進步黨籍立法委員林岱樺（右2）疑涉詐領助理費，國會辦公室和服務處20日遭搜索，林岱樺被帶往高雄市小港區法務部調查局南部地區機動工作站經詢問約16小時後，21日凌晨被移送高雄地檢署複訊。中央社記者張已亷攝 114年2月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄21日電）民進黨立委林岱樺疑涉詐領助理費，國會辦公室和服務處昨天遭搜索，林岱樺被帶往調查局南機站經詢問約16小時後，今天凌晨被移送雄檢。林岱樺說，偵訊有一半時間是空檔，強行拘留。

有意參選2026高雄市長初選的林岱樺疑涉捲入詐領助理費案，立法院辦公室等處昨天上午遭搜索，林岱樺則在上午10時許到高雄市小港區法務部調查局南部地區機動工作站，遭詢約16小時後，今天凌晨2時35分許被移送到高雄地檢署。

林岱樺今天凌晨抵達雄檢下車面對媒體說，查了整天沒有證據，而且整個過程幾乎有一半時間讓她空耗在那邊，甚至可以有靜坐的時間，偵訊逾10個小時以上，竟然有一半時間是空檔，強行拘留，語畢被帶到偵查庭外等候複訊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，篤信佛教的林岱樺曾被媒體報導，為高雄某寺廟向林園工業區廠商尋求贊助，遭質疑未利益迴避，遊走法律邊緣，當時她聲明報導都屬片面、未經查證，但檢調昨天兵分多路搜索立院辦公室與地方服務處之外，還到該寺廟搜索，廟方人員昨天晚間遭移送雄檢複訊。外界關注檢調是否一併釐清當時情況，雄檢不予回應證實。

林岱樺臉書（Facebook）粉專昨天發布一段話表示「粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間」，持續自證清白，而服務處同日發聲明表示，林岱樺任立委期間恪守法規，將配合司法調查，靜待水落石出，以還清白，另林岱樺母親接受媒體採訪時指出，「選舉只缺選票，沒有缺那個（錢）。」（編輯：楊昭彥）1140221

#林岱樺
#高雄地檢署
#雄檢
#民進黨
#立法院
#法務部
#調查局
林岱樺
林岱樺疑涉助理費遭約談12小時 尚未移送雄檢林岱樺指政治干預司法 黃國昌：非常嚴重警訊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：