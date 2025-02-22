PO室內裝潢美照稱低價要先付款 警：恐租屋詐騙

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（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市警方今天表示，北部租屋市場需求大，民眾若在網路社團等發現低於市場行情的招租訊息，且有室內精美裝潢的照片，加上提及要先付訂金等話術，恐為租屋詐騙手法。

警方資料指出，租屋詐騙仍常見，歹徒通常選在臉書（Facebook）租屋社團放置訊息，手法為張貼漂亮室內裝潢照，提及低廉租金、交通方便等內容，若民眾發訊息詢問就稱付訂金可先看房等話術，取得匯款後就消失。

警方表示，租屋民眾應注意，未看房就要求先匯款恐為詐騙，看房前，千萬別先付訂金，建議可先在租屋網內查證對方帳號等內容，簽約前確認屋主和房東身分，更不要輕易提供個人身分資料，以免遭冒用。

住在北部的吳姓上班族日前在臉書社團看到租屋廣告，因房屋坐落在市區精華地段且交通便利，透過廣告內所留的電話與房東聯繫，對方稱只要先付新台幣2萬元，不僅可優先看屋還能當成押金。

警方說，吳姓男子未查證，先至銀行完成轉帳，後續聯繫要前往看屋時，對方卻以眾多理由推託，最後更難以聯繫，因吳男先前未詢問對方姓名和實際出租地址，事後才驚覺遇到租屋詐騙。

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警方表示，有租屋需求的民眾，簽約前勿交付任何費用給宣稱是房東的網友，要先確認對方是房屋或建物所有權人。

此外，應提防房租價格明顯不合理的廣告訊息，可透過協助把關的知名租屋網尋找物件，若遇詐騙可撥165專線查證或直接報警求助。（編輯：李錫璋）1140222