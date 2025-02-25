台南住宅式宮廟火警 3人受傷送醫

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市安南區一間透天建物住宅式宮廟今天晚間發生火警，屋內有1人自行避難撤出，2人由消防人員協助救出，3人皆受傷被送醫治療，其中50歲女性雙手燙傷較嚴重。

台南市政府消防局晚間9時38分接獲報案，指稱安南區功安三街有住宅火警，隨即出動19部各式車輛、53名人員前往救援，消防人員抵達後發現為4樓透天式建物，位於1樓的住宅式宮廟燃燒，隨即出水灌救，於9時54分將火勢撲滅。

消防人員現場調查，屋內共有3人，50歲女性由消防人員於2樓使用雙節梯救出，初步檢傷雙手18%2度燙傷，由救護車送往永康奇美醫院治療，意識清醒。

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66歲男性自行避難逃生，雙手約1%1度燙傷；16歲男性於隔壁戶2樓至1樓室內樓梯救出，左腳遭採光罩割傷，頭髮有燒焦情況，2人皆由救護車送往安南醫院治療，送醫時意識清醒。

台南市消防局初步統計，現場為1樓住宅式宮廟燃燒，燒毀面積約20平方公尺，火災發生原因及財物損失待進一步釐清。（編輯：陳正健）1140225