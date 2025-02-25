土城司機遭機具重壓不治 勞檢處：疑未保持淨空釀禍

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（中央社記者趙敏雅新北25日電）新北市許姓貨車司機今天在土城區裝卸貨時，被堆高機高處掉落機器砸到，送醫不治。新北市勞檢處表示，現場未保持淨空，機械突然翻倒，許男閃躲不及遭壓擊，已要求停止作業。

新北市政府勞動檢查處以訊息說明，下午接獲通報，土城區某電子公司發生人員遭機械壓擊意外，勞檢處隨即派員前往檢查。

勞檢處說，51歲許姓勞工以貨車從事機械運送作業，作業時先由其他公司雇用的李姓勞工駕駛堆高機將機械搬運到貨車上，再由許男駕駛貨車運走。

勞檢處初步調查發現，操作過程中，因未保持現場淨空，當李男以堆高機調整機械位置時，機械突然翻倒，許男閃躲不及遭壓擊，當場失去生命跡象，送醫急救後不治死亡。

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勞檢處表示，已要求現場停止作業，未來在改善計畫未經核備前，不得再使勞工從事相關作業。

至於事件責任歸屬，勞檢處說，仍待後續調查釐清，不過許男於工作中發生事故死亡，屬職業災害，雇主應負起相關補償責任，否則依勞基法可處新台幣2至100萬元罰鍰；勞檢處將協助家屬辦理職災慰助，並通報勞保局提供必要協助。（編輯：方沛清）1140225