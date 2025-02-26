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嘉義男個資遭冒用連署罷免 委律師提告領銜人

2025/2/26 14:51（2/26 15:36 更新）
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民進黨嘉義縣立委陳冠廷罷免連署案達第1階段連署門檻，曾姓男子遭冒用連署，律師陳澤嘉（圖）26日受當事人曾男委託至嘉義地檢署按鈴提告。中央社記者黃國芳攝 114年2月26日
民進黨嘉義縣立委陳冠廷罷免連署案達第1階段連署門檻，曾姓男子遭冒用連署，律師陳澤嘉（圖）26日受當事人曾男委託至嘉義地檢署按鈴提告。中央社記者黃國芳攝 114年2月26日
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（中央社記者黃國芳、蔡智明嘉義市26日電）民進黨嘉義縣立委陳冠廷罷免連署案達第1階段連署門檻，繼昨天鄭男個資冒用提告，因曾男也遭冒用連署，今天透過律師到嘉檢提告連署的徐姓領銜人偽造文書等罪嫌。

陳冠廷罷免連署案領銜人徐姓男子今天透過友人表明不願接受採訪。

律師陳澤嘉今天受當事人曾姓男子委託到嘉義地檢署按鈴提告，他說，這起罷免案的領銜人因偽造罷免連署已涉及刑法偽造私文書罪、偽造署押罪、個資法非法蒐集利用個人資料等罪嫌。

陳澤嘉表示，梅山鄉曾姓男子日前收到嘉義縣選舉委員會的連署罷免查詢函，驚覺個資遭他人冒用，因從事觀光旅遊業，不便出面，今天特地委託律師提告。

陳澤嘉指出，曾男回想2000年總統大選時，接受某黨邀約加入成為黨員，當時有提供個資，也有領到黨證，懷疑當時的個資被冒名連署及簽名，提告就是希望檢察官盡速查辦。

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陳冠廷透過服務處發表聲明，對於罷免連署案屢遭偽造文書，非常遺憾。自昨天媒體報導有民眾個資遭冒用提告後，服務處已陸續接獲許多鄉親投訴類似事件。據目前掌握情況，偽造連署事件恐涉及大規模、系統性違法行為，相關人等將面臨刑事與民事法律責任。

嘉義縣選委會表示，相關作業流程皆依規定辦理，且嘉義縣罷免連署案達第1階段連署門檻的查證工作已完成，並送中選會查核中。（編輯：郭諭儒）1140226

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陳冠廷
收到罷免陳冠廷查詢單 嘉義男驚覺個資遭冒用提告中埔鄉宮壇火災起火點神明廳 1死3重傷各界助善後
陳澤嘉
罷免王美惠連署名單有假 領銜人：將停止二階連署罷免王美惠連署名單有往生者 家人至嘉檢按鈴提告
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