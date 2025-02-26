受中國指示製假總統大選民調 網媒記者二審獲緩刑

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（中央社記者蘇木春台中26日電）網媒林姓記者遭控接受中國指示，委由蘇男製作總統大選假民調，112年間發布在網站。台中地院一審依選罷法判林男6月，台中高分院二審今天改依反滲透法判9月、緩刑3年。可上訴。

依據檢方的起訴書指出，林姓男子為指動新媒體傳播有限公司負責人並擔任記者，蘇男為台中某私立大學退休副教授，蘇男在學校授課期間認識林男。

民國112年4月20日至23日，林男受境外勢力中國「中共福建省委員會」下設直屬事業單位「福建日報」高層林姓社委等人的邀請，招待前往中國廈門地區旅遊，林男並邀約蘇男一同前往。

林男返國後，隨即成立指動新媒體傳播公司，隨後林男與蘇男約定，以10篇民調共計新台幣150萬元的價格，委由蘇男製作「2024年中華民國總統大選民意調查」。

蘇男陸續於112年10月間，捏造不實的總統選舉民意調查共8次，再由林男進行數據調整加工製成圖表，透過「指傳媒」等網站，接連在「元丰傳媒」、「藍鵲新傳媒」等網站，發布相關不實民意調查報導。

其中，指傳媒112年12月20日發布的報導指出，3組總統參選人的支持度依序為國民黨侯康配33.05%、民進黨賴蕭配32.19%、民眾黨柯盈配18.38%，透過假民調誤導選民對於選情的判斷，藉以暗示藍綠兩方參選人選情緊繃，泛藍選民應放棄排名居後的民眾黨總統候選人柯文哲。

林男在製作、發布假民調新聞期間，密切與境外勢力高層林姓社委聯絡討論新聞製作方式，林男並以微信帳戶、銀行匯款的方式，收受對方資金人民幣13萬餘元（約新台幣58萬餘元）。全案檢方偵辦後，將林男與蘇男依反滲透法等罪嫌起訴。

台中地院審理後去年8月間宣判，林男犯總統副總統選舉罷免法處6月徒刑、得易科罰金，褫奪公權2年，公司法判3個月，合併應執行8月徒刑、得易科罰金；蘇男犯總統副總統選舉罷免法4月徒刑、得易科罰金，褫奪公權1年。

全案經上訴台灣高等法院台中分院審理後，合議庭認為，林男身為媒體記者，蘇男為前大學教授，肩負相當程度社會監督與教育責任，卻協助中共操弄假民調及介入我國總統大選，誤導選民對於選情判斷，影響民主政治及民意調查制度正常發展。

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合議庭審酌，2人審理中部分自白認罪，可見有反省悔過之心。台中高分院今天二審宣判，原判決撤銷，依反滲透法判林男9月、緩刑3年，褫奪公權2年，應向公庫支付13萬元並提供80小時義務勞務、參加法治教育3場次，違反公司法部分維持原判。

蘇男改依反滲透法，判處有期徒刑6月、緩刑2年，褫奪公權1年，並應向公庫支付20萬元，接受法治教育2場次。全案可上訴。（編輯：郭諭儒）1140226