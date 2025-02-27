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北投警涉洩個資給退休刑警 士檢搜索聲押2被告

2025/2/27 18:41
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（中央社記者謝幸恩、黃麗芸台北27日電）台北市警察局北投分局吳姓偵查佐涉嫌非法查詢個資，並洩漏給退休邵姓刑警。士檢昨天發動搜索約談，檢察官訊後，今天向法院聲請羈押禁見吳男、邵男。

此外，同案被告白姓員警則以新台幣20萬元交保，邵男的孟姓女友以10萬元交保。

檢警獲報，邵男對外聲稱可協調刑事案件，涉嫌透過吳男的職務之便，進而查詢特定人士的個資，涉嫌違反個人資料保護法，以及刑法恐嚇取財、詐欺及洩密罪等。

士林地檢署昨天指揮台北市警察局政風室、台北市刑警大隊、北投分局督察組等單位，搜索包括吳男辦公位置等5處，並帶回吳男、邵男等4名被告到案說明。檢察官複訊後，聲押禁見吳男、邵男，孟女、白男則諭令交保。

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北投分局表示，台北市警察局接獲檢舉，查知吳姓員警非因公查詢個資，經查證後認有嫌疑，報請士林地檢署指揮偵辦，由市警局政風室會同北投分局執行搜索，除協助調閱相關資料，將積極配合後續偵辦作為。

北投分局指出，針對員警違法違紀案件，秉持「警紀警辦、毋枉毋縱、不掩飾、不庇縱、不護短」態度，展現淨化團隊決心，以維警紀。（編輯：蕭博文）1140227

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