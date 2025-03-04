助非法私運加熱菸入境 退休移民署分隊長遭訴

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（中央社記者林長順台北4日電）已退休移民署國境大隊田姓分隊長，涉嫌在松山機場任職期間協助陳姓友人私運加熱菸入境，讓陳男獲取新台幣331萬餘元不法利益。台北地檢署今天依貪污治罪條例圖利罪起訴2人。

檢方調查，田男於民國108年8月29日至112年2月20日任職移民署國境事務大隊松山機場國境事務隊分隊長期間，友人陳男為規避菸品進口管制，在田男協助下將未經取得許可執照的加熱菸擅自輸入台灣販售牟利。

檢方查出，陳男於前往日本前先向田男確認輪值勤務而可協助私運加熱菸入境的日期，自日本返程當天登機前，在日本機場管制區內免稅商店購買台灣列為管制品的加熱菸每次至少115條，分裝於背袋、手提袋並隨身攜上飛機。

檢方表示，陳男的班機抵達松山機場後，在國際線入境身分查驗區將加熱菸交給田男藏匿於其值勤的公務檯或查驗檯下等較不引人注意處所，田男在同事下班離開後，將加熱菸攜出管制區，放松山事務隊補辦證辦公室並上鎖，翌日再交給陳男。

陳男隨後將加熱菸以每條至少1600元的價格販售給菸商，計18次，陳男因此獲取販售總金額達331萬2000元不法利益。北檢今天依貪污治罪條例公務員對非主管事務利用職權機會圖利罪起訴田、陳2人。

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另外，台北市某醫學診所吳姓院長得知陳男曾私運加熱菸，為避藥物進口管制，於111年間委請陳男私運萊爾康胎盤素注射劑。陳男於同年10月至11月間透過日本友人分次購買萊爾康共65盒，再用國際包裹寄送或夾藏於託運行李成功輸入至少49盒，並交給吳男，收取報酬44萬6000元。

檢方查出，吳男從陳男處購得萊爾康及不明來源的錦碧萊胎盤素注射劑、久來仙胎盤素注射劑等未取得藥品許可證的禁藥後，販售給他人。北檢今天依藥事法輸入禁藥罪起訴陳男、吳男，另依藥事法販賣禁藥罪起訴吳男。（編輯：方沛清）1140304