陳亭妃連收3則恐嚇簡訊報案 檢警偵辦

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（中央社記者張榮祥台南4日電）民進黨籍立委陳亭妃指出，昨晚至今天接連收到3則恐嚇簡訊，清晨趕往警局報案。市警局第五分局表示，受理偵辦並報請台南地檢署指揮。

陳亭妃告訴中央社記者，她昨晚11時許至今天清晨7時許接連收到3則「不理性」的恐嚇簡訊，已向警方報案，且將相關資料交給警方，「我最擔心的是媽媽」。但陳亭妃不願公布簡訊內容。

陳亭妃也在臉書（Facebook）發文指出，今天清晨6點，天還未亮，她便匆匆趕往台南市警察局第五分局正式報案。她說，從政27年來，無論在議場上如何衝鋒陷陣、承受多少攻擊，從未感到畏懼，然而，當她親眼看到手機上那封直接威脅簡訊時，心頭卻猛地一沉。不是害怕自己，而是害怕她的母親會因此受到任何傷害。

陳亭妃說：「媽媽是我心頭最擔憂的」，已將此事交由警方處理，也懇請支持者們冷靜克制，千萬不要因憤怒而做出過激行為。政治是一時的，但內心的善良與理性，才是最重要的。

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陳亭妃表示，即使如此，她仍會勇敢前行，站在立法院捍衛應該捍衛的一切。回到台南後，她依然會走進街頭巷尾，繼續為鄉親服務。無論面對多少困難，她選擇相信，也選擇堅持。

市警五分局表示，陳亭妃報案收到簡訊恐嚇，警方依規定受理後偵辦，並報請南檢檢察官指揮。警方也會對陳亭妃住所及服務處加強安全維護措施。（編輯：郭諭儒）1140304