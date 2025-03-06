新北樹林污水下水道工程坍方 1人壓傷送醫不治

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（中央社記者黃旭昇、趙敏雅新北6日電）新北市樹林污水下水道工程今天中午坍方一名工人遭鬆脫滑落的土石壓傷，送醫後仍不治。新北市勞動檢查處初步認為，疑包商未施做擋土支撐崩落，確實肇因待調查釐清。

新北市消防局表示，中午12時40分許獲報，樹林區大同街一處污水下水道工程施工，有1名年約70歲男性工人不慎遭直徑約1公尺的大石壓傷受困。經派員搶救後，傷患呈現到院前無呼吸心跳（OHCA）狀態。經初步急救後，送往板橋亞東紀念醫院急救。

樹林警分局指出，獲報意外現場發生污水道施工路面坍塌，影響行車安全。立即派遣所轄彭厝派出所員警前往查處，並實施交通疏導管制。

警方表示，受傷的工人經消防救護人員搶救後，送亞東紀念醫院急救，仍被宣告不治，將報請相驗死因；至於坍塌原因，工地坍塌範圍約長10公尺、寬3公尺，已通報新北市勞工局調查。

新北市勞檢處副處長陳兆年接受中央社記者電訪時指出，依據勞檢現場傳回照片初步研判，現場開挖深度已超過1.5公尺，依照規定應設置擋土支撐；但工地疑未設置擋土支撐，導致土石崩落。確實工安意外原因，仍要進一步調查釐清。

另外，新北市水利局告訴中央社記者，意外現場工地是水利局辦理「新北市樹林地區污水下水道系統第二期第17標工程」，今天進行污水管段修繕作業。

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水利局表示，作業發生意外時，側邊土石坍下壓到施工人員，已派員陪同並慰問家屬。初步研判應為近日連夜大雨，造成土石鬆脫滑落。詳細狀況有待釐清責任，若涉及承包商未依契約規範辦理，將依相關規定責任處罰。

勞檢處指出，為避免災害擴大，已要求現場停止作業，在改善計畫未經核備前，不得再使勞工從事路面開挖作業。初步判斷雇主涉有過失，未來若確認屬實，將依職安法處新台幣3萬元至30萬元罰鍰。（編輯：戴光育）1140306