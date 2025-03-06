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桃園2清潔員違法清運替店家省錢 檢起訴

2025/3/6 16:10
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（中央社記者葉臻桃園6日電）桃園市政府環境管理處平鎮區中隊前彭姓、詹姓約雇清潔隊員，涉嫌替某量販店清運法定不得代為清運的事業廢棄物，替業者省下逾萬元清運費；桃園地檢署日前依貪污罪起訴2人。

桃園地檢署起訴書指出，彭男自2014年12月至2022年7月中退休離職止、詹男則自2018年8月起（已調職），受桃園市環境管理處（前環境清潔稽查大隊）以契約雇用，分別在擔任平鎮區中隊獅子林路線的晚班駕駛員及隨車清潔隊員。

起訴書指出，彭男、詹男明知「阿潭ㄟ店金陵店」從事綜合商品零售，結合倉儲與賣場一體的零售式量販業，所產生的廢棄物屬法令規定的事業廢棄物，應依法自行委託公、民營清除處理機構清運，市府清潔隊不得代為清運，且長官也已告知要停止清運該店的廢棄物。

起訴書指出，彭男仍在2022年2月19日下午擅自駕駛中隊的垃圾車，搭載不知情的隊員至該店停車場，協助店員將店內269公斤的廢棄物載至焚化廠或垃圾掩埋場傾倒，讓該店節省約新台幣2416.5元的清運費。

起訴書指出，同年月21日，彭男又擅自開垃圾車搭載詹男前往該店停車場，協助店員清運622.5公斤廢棄物，讓該店節省清運費5602.5元；兩人又在隔天下午至該店協助清運300.5公斤廢棄物，讓店家節省2704.5元清運費。

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桃檢指出，獲報偵查後，認為彭、詹所為均觸犯貪污治罪條例之公務員對於主管事務圖利他人罪嫌，彭、詹分別有3次及2次犯行，審酌2人所圖得的不正利益為1萬723.5元、在5萬元以下，與一心利用職務斂財的貪污態樣有別，犯罪情節尚輕，建議減輕其刑。

起訴書指出，彭、詹2人收受的水果、飲料、禮盒，尚無證據可證明已超過一般社交禮儀可接受的餽贈數目、與為「阿潭ㄟ店金陵店」清運1192公斤廢棄物有對價關係，因此不予聲請宣告沒收。（編輯：林恕暉）1140306

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