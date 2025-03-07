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台中男推母撞地顱內出血致死 一審判4年6月

2025/3/7 18:46
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（中央社記者蘇木春台中7日電）台中邱姓男子去年2月間與邱母在家中口角，他推母親肩膀1下，邱母因頭部撞擊地面受有顱內出血等傷勢，送醫17天後不治。台中地院國民法庭審理後，今天判他4年6月徒刑，可上訴。

台中地檢署起訴書指出，46歲邱姓男子從事水果批發商工作，75歲的邱母則罹患帕金森氏症，身體反應、平衡及骨骼肌肉協調能力不佳。

民國113年2月11日下午4時23分，邱男在台中市潭子區的住處廚房內，因故與母親發生口角，邱男靠近母親後，徒手推對方肩膀1次，造成邱母重心不穩、向後倒地，頭部撞擊地面，當場受有頭部外傷、顱骨骨折及顱內出血，邱母經往醫院治療後，因併發症引起多重器官衰竭，於同年月28日晚上9時不治死亡。

邱男犯後一度稱是母親自行跌倒，屋內監視器事發當時影像也遭刪除，幸案發時邱男的姊姊與妹妹自網路遠端錄下監視器影像，才還原事發過程，檢方偵辦後依家暴傷害致死罪將邱男起訴。

台中地院國民法庭昨天起一連2天審理，檢察官當庭具體求處邱男有期徒刑10年6月至12年6月刑度。合議庭審理後認為，邱男與邱母發生言語糾紛細故口角，一時情緒激動、心有不滿而徒手推倒傷害被害人。

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合議庭審酌，邱男傷害手段並無使用武器或工具攻擊被害人，且僅推被害人肩膀1下，無任何接續攻擊行為，他審理時並坦承犯行。

台中地院國民法庭今天宣判，邱男犯傷害直系血親尊親屬致死罪，處有期徒刑4年6月，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1140307

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