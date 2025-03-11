聽障婦接詐團來電求助警方 東勢警耐心解說手法阻詐

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）台中東勢區68歲張姓婦人日前到茅埔派出所，她滿臉焦急，員警發現她是聽障人士，遂以手機輸入文字與婦人溝通，了解張婦是接獲詐騙電話，經耐心解說化解一場遭詐危機。

台中市警察局東勢分局今天透過新聞稿指出，張姓婦人接獲不明來電，張婦因聽力障礙，僅聽出片面資訊，對方稱是婦人女兒，因緊急狀況急需用錢要求匯款，她突然想起勤區員警曾至鄰里「識詐」宣導，於是趕往派出所尋求協助。

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員警耐心解釋，這是「猜猜我是誰」詐騙手法，也利用這個機會進行反詐騙宣導，告知婦人接獲陌生號碼時應提高警覺，先以原來聯絡方式聯繫本人或家人核實，不要輕信對方提供的故事或聯絡方式；考量婦人行動不便，警員護送婦人平安返家。

東勢分局提醒民眾，詐騙案件類型多樣化，聽障人士與外界溝通有障礙，接觸資訊較少，如遇上詐騙更容易不知所措，提醒民眾提高警覺，防範詐騙陷阱。（編輯：陳仁華）1140311