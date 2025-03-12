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美籍亞裔男轉機不成流浪到大甲 中市警助回台北

2025/3/12 11:01（3/12 11:41 更新）
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美籍亞裔男子因航班延誤轉機不成滯留台灣，從桃園流浪到台中大甲，體力不支向警方求助，警方幫忙聯繫美國在台協會助男子返回台北，令他感動不已。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月12日
美籍亞裔男子因航班延誤轉機不成滯留台灣，從桃園流浪到台中大甲，體力不支向警方求助，警方幫忙聯繫美國在台協會助男子返回台北，令他感動不已。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月12日
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（中央社記者郝雪卿台中12日電）美籍亞裔男子因航班延誤轉機不成滯留台灣，從桃園流浪到台中大甲，體力不支向警方求助，警方今天表示，經聯繫美國在台協會幫忙返回台北，男子感動讚「台灣最美的風景是人」。

台中市警察局大甲分局表示，男子於2月27日從香港探親返美，途中在桃園機場過境轉機時，卻因航班延誤而錯過登機時間。由於身上的錢幾乎已花用殆盡，因此無法支付變更航班所需的費用，致無法順利搭機返美。

警方指出，男子求助無門之際，原打算到相關協會尋求協助，卻因人生地不熟，加上語言不通，最終只能在街頭徘徊。

由於男子沒有交通工具與足夠金錢，決定徒步北上前往台北，然而卻在過程中迷路，一路從桃園南下流浪至台中大甲。身無分文、食不果腹，6天來偶爾依靠善心人士或進香團免費提供的食物勉強充飢，夜晚則露宿街頭，身心俱疲。

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直到抵達大甲時體力不支，才鼓起勇氣向派出所員警求助。警方表示，看到男子滿身疲憊走入派出所，先為男子準備瓶裝水、泡麵及小點心，讓他能稍微恢復體力，並耐心詢問其遭遇。在得知男子困境後，主動聯繫美國在台協會，協助男子尋求正式的援助。

警方指出，美國在台協會確認男子的身分後，同意提供車票幫助男子返回台北處理後續事宜。為確保男子順利上車，員警們甚至自掏腰包，提供部分旅費作臨時援助金，讓男子能夠安心搭車北上。男子感動不已，連聲稱讚「台灣最美的風景是人」。（編輯：郭諭儒）1140312

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