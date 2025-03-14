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高雄殯技工疑勾結業者插隊火化 3人遭聲押獲准

2025/3/14 19:19（3/14 19:30 更新）
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高雄殯葬管理處。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者洪學廣高雄14日電）高雄殯葬管理處技工疑與殯葬業者勾結，由業者向喪家收紅包後行賄技工。檢警調廉昨天搜索帶回10多人，其中1名技工諭令10萬元交保，吳姓、洪姓、蔡姓技工則被聲押獲准。

高雄地檢署昨天指揮法務部調查局南部地區機動工作站、廉政署南部地區調查組、保安警察第五總隊等單位搜索多處 ，帶回10多人訊問，其中吳姓、洪姓、蔡姓技工經雄檢複訊後向高雄地方法院聲押，另名技工諭令新台幣10萬元交保。

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高雄地方法院今天下午召開羈押庭，法官裁定3人均羈押禁見，但詳細羈押理由仍未公布。

檢調調查，高雄市殯葬管理處近年疑因火化量能不足，喪家火化遺體時往往需排隊等待，並可能因此錯失民間習俗良辰吉時，因此業者收取的費用常暗藏服務費，也就是業者用來幫忙插隊提前火化，但如今卻被查出這筆錢部分疑是用來行賄殯葬處技工。（編輯：謝雅竹）1140314

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