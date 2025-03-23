男子騎機車疑自撞墜橋 竹縣警消吊掛救援送醫

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣23日電）新竹縣消防局表示，一名男子今天騎機車行經竹北市中華路旁的水防道路時疑自撞橋墩，墜落高架橋下，警消到場將男子吊掛上橋，他意識清楚、身體多處擦傷，送醫救治。

新竹縣消防局發布新聞稿指出，今天上午7時53分接獲報案，指竹北市中華路左轉水防道路約100公尺處發生交通事故，一名男姓機車騎士（56歲）疑自撞橋墩，並從高處墜落約3層樓高度。

消防局表示，警消抵達發現傷者受困於橋下，由於墜落高度較大，救援人員採繩索吊掛加籃式擔架搬運方式，確保患者安全無二次傷害，成功將他搬運至路面。

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經初步檢傷，消防局指出，傷者意識清楚，肢體多處擦傷、頸部及背部疼痛，隨即由光明分隊救護車送往中國醫藥大學新竹附設醫院接受進一步治療。事故發生原因，交由警方調查釐清。

消防局提醒，早晨光線不足、路面可能濕滑，騎士行駛時應保持適當車速，並注意路況，以降低事故發生風險。（編輯：戴光育）1140323