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台南電鍍工廠飄不明氣體多人送醫 1人不治

2025/3/24 17:03（3/24 19:41 更新）
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台南市安定區一家電鍍工廠24日發生員工疑似誤將化學物品與漂白水混合，導致不明氣體逸散，11人出現吸入性嗆傷送醫，其中1人不治。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月24日
台南市安定區一家電鍍工廠24日發生員工疑似誤將化學物品與漂白水混合，導致不明氣體逸散，11人出現吸入性嗆傷送醫，其中1人不治。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月24日
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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市安定區一家電鍍工廠今天下午發生員工疑似誤將化學物品與漂白水混合，導致不明氣體逸散，初步統計共11名員工出現吸入性嗆傷送醫，其中1人不治。

台南市政府消防局於下午2時15分接獲報案，指稱安定區一家電鍍工廠疑似發生工安意外，多人疑似吸入性嗆傷不適，陸續調派大批人員及車輛前往救援，抵達後發現多名員工反映胸痛、眼睛不適等症狀。

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消防人員陸續清點檢傷，統計共有11人疑似有吸入性嗆傷、呼吸道灼傷等情況，安排救護車分別送往安南醫院、奇美醫院、成大醫院治療，其中1人呈OHCA（到院前心肺功能喪失）狀態，送醫搶救後仍宣告不治。

警消初步調查，現場疑似因聚氯化鋁與漂白水混合造成多名員工吸入性嗆傷，消防人員先以細水霧灑水降低化學物質濃度，併毒災應變人員到達給予支援，台南市政府勞工局獲報後已派員前往釐清事發原因。（編輯：張雅淨）1140324

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