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嘉義男偷泡泡瑪特公仔撞傷業者 竊賊變強盜遭起訴

2025/3/25 15:42（3/25 18:56 更新）
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嘉義陳男被控去年7月間至夾娃娃機店竊取高單價「泡泡瑪特」公仔，因急欲駕車逃脫而撞傷業者，嘉檢依準強盜罪嫌起訴。圖為被竊取類似的Molly版公仔。中央社記者黃國芳攝 114年3月25日
嘉義陳男被控去年7月間至夾娃娃機店竊取高單價「泡泡瑪特」公仔，因急欲駕車逃脫而撞傷業者，嘉檢依準強盜罪嫌起訴。圖為被竊取類似的Molly版公仔。中央社記者黃國芳攝 114年3月25日
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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義陳姓男子被控去年7月間至夾娃娃機店竊取高單價的「泡泡瑪特」公仔，因急欲駕車逃脫而撞傷業者，嘉檢偵結，陳男犯行從竊賊變成強盜，依準強盜罪嫌起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，30歲陳男去年7月17日深夜駕駛出租車輛並懸掛竊取的車牌，與37歲同夥一起到嘉義市民族路的夾娃娃機店，陳男下車入店，在機台前假裝夾娃娃，見四下無人，伸手竊取機台上需點數兌換的潮流玩具品牌「泡泡瑪特」公仔，價值逾新台幣萬元。

起訴書表示，陳男抱著公仔衝出店外，從副駕駛座上車，準備由接應的同夥駕車逃逸，此時，在店後方廚房的林姓業者見狀，跑出店外並擋在汽車前，陳男同夥則準備倒車，發現業者妻子也在後面阻擋，在無法進退情況下，陳男伸手控制方向盤並伸腳踩油門，加速往左偏逃逸。

嘉檢指出，林姓業者見汽車向前行，以手壓住引擎蓋試圖阻擋，惟車輛加速往左行駛，業者雖試圖閃避，還是被汽車後視鏡擦撞，造成腹壁挫傷。

嘉義市警察局第二分局據報偵辦，查獲陳男及其同夥，但「泡泡瑪特」公仔已被陳男上網以2000元拍賣。

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嘉檢表示，陳男犯行為防護其所竊取的贓物，並逃離現場以脫免逮捕，陳男原竊盜犯意提升為準強盜犯意。偵結後，依準強盜罪嫌起訴，陳男同夥則依竊盜罪嫌起訴。

檢警指出，「泡泡瑪特」是時下潮流玩具品牌，被竊取的公仔是Molly版，娃娃機台店家將獎品放在機台上或櫃台前，等消費者夾到特別的彩球或收集足夠點數才能兌獎。（編輯：郭諭儒）1140325

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