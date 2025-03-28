不滿被超車街頭追逐發生車禍 台中警逮人送辦

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市西屯區昨晚發生車禍，警方今天表示，肇因後方2輛車子因不滿前方車子急切超車而展開街頭追逐，致前方車子自撞分隔島，警方除將傷者送醫，並帶回5名涉案人員偵辦。

台中市警察局第六分局說明，昨晚6時40分許獲報，西屯區馬龍潭路與龍富路口發生車禍，警方到場後發現1輛自小客車自撞路中分隔島，並在路旁發現另2輛自小客車疑似也有擦撞痕跡，據現場民眾指稱，3輛車子疑似追逐而造成車禍。

警方初步了解，25歲葉姓男子開車行經台74快速道路時，急切車道超車，導致後方車輛駕駛不滿，便一路尾隨葉男下匝道想找機會理論，葉男發現遭人尾隨後便加速駛離，雙方在街頭展開追逐，還波及停在路邊的1輛車子擦撞受損。

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警方指出，後方車子並找來友人開車前來加入追逐行列，兩車意圖包夾追撞前車，致葉男最後自撞路中分隔島，因當時車內其他乘客有輕微擦傷，員警到場後先將傷者送醫治療，隨後也將5名涉案人員（其中4人未成年）帶回釐清。

警方表示，全案除針對違規情形開單告發外，也依刑法聚眾鬥毆、強制罪及毀損罪移送偵辦。（編輯：郭諭儒）1140328