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屏東枋山鄉代會主席洪啟能 涉賣官圖利廠商遭收押

2025/3/28 09:49（3/28 10:13 更新）
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屏檢偵辦屏東縣枋山鄉民代表會主席洪啟能涉嫌在擔任枋山鄉長期間，收受賄款錄取清潔隊員，並圖利廠商獲不法工程款，依涉嫌貪污治罪條例向法院聲請羈押禁見獲准。圖為屏檢外觀。(中央社檔案照片)
屏檢偵辦屏東縣枋山鄉民代表會主席洪啟能涉嫌在擔任枋山鄉長期間，收受賄款錄取清潔隊員，並圖利廠商獲不法工程款，依涉嫌貪污治罪條例向法院聲請羈押禁見獲准。圖為屏檢外觀。(中央社檔案照片)
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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）屏東縣枋山鄉民代表會主席洪啟能涉嫌在擔任枋山鄉長期間，收受賄款錄取清潔隊員，並圖利廠商獲不法工程款，屏檢偵辦依涉嫌貪污治罪條例向法院聲請羈押禁見獲准。

屏檢今天發布新聞稿指出，民國110年1月，洪啟能時任枋山鄉長，利用鄉公所公開甄選清潔隊員機會，明知劉姓男子未檢附甄選所需的體檢報告，指示先放水事後再補件，錄取劉男；事後，洪啟能向劉男收新台幣20萬元現金，作為錄取清潔隊員對價。

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屏檢表示，民國107年間，枋山鄉公所公開招標工程案，規劃蓋濱海公廁。時任鄉長的洪啟能、周姓財經課技佐、李姓課長3人卻未依建築法規定，讓營造公司在未申請建造執照情況下，就蓋建第一工區濱海公廁，並在補助款申請作業製作不實檢核紀錄，向屏東縣政府請款，營造公司不法利益達225萬1864元。

檢察官漏夜偵訊，認為洪啟能涉犯貪污治罪條例對於違背職務行為收受賄賂罪嫌、刑法行使公務員登載不實公文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，昨天向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：郭諭儒）1140328

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