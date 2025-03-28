屏東枋山鄉代會主席洪啟能 涉賣官圖利廠商遭收押

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）屏東縣枋山鄉民代表會主席洪啟能涉嫌在擔任枋山鄉長期間，收受賄款錄取清潔隊員，並圖利廠商獲不法工程款，屏檢偵辦依涉嫌貪污治罪條例向法院聲請羈押禁見獲准。

屏檢今天發布新聞稿指出，民國110年1月，洪啟能時任枋山鄉長，利用鄉公所公開甄選清潔隊員機會，明知劉姓男子未檢附甄選所需的體檢報告，指示先放水事後再補件，錄取劉男；事後，洪啟能向劉男收新台幣20萬元現金，作為錄取清潔隊員對價。

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屏檢表示，民國107年間，枋山鄉公所公開招標工程案，規劃蓋濱海公廁。時任鄉長的洪啟能、周姓財經課技佐、李姓課長3人卻未依建築法規定，讓營造公司在未申請建造執照情況下，就蓋建第一工區濱海公廁，並在補助款申請作業製作不實檢核紀錄，向屏東縣政府請款，營造公司不法利益達225萬1864元。

檢察官漏夜偵訊，認為洪啟能涉犯貪污治罪條例對於違背職務行為收受賄賂罪嫌、刑法行使公務員登載不實公文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，昨天向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：郭諭儒）1140328