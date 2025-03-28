高雄阿蓮女工地廢鐵砸頭死 勞工局勒令停工開罰

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）高雄阿蓮區一處工地今天發生工安事故，不具天車操作執照的劉姓男子操作天車吊掛廢鐵回收時操作不慎，致鐵板掉落砸中宋姓女買主頭部傷重不治。勞工局勒令停工，開罰最高30萬元。

高雄市政府勞工局勞動檢查處說明，死者宋女為廢鐵板買主，不具勞工身分，因此不適用職業安全衛生法，詳細肇災原因及責任歸屬，已由檢警調查釐清中，勞檢人員已勒令現場停工配合檢警調查。

勞檢處另發現，肇災現場起重機具吊鉤或吊具，沒有防止吊舉中所吊物體脫落裝置，業者違反職業安全衛生法第6條第1項規定；另警方調查劉男不具天車操作執照，涉及違反勞工安全規範，將處最重30萬元罰鍰。

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轄區高雄市湖內警分局則指出，64歲劉男中午12時許在進行廢鐵吊掛回收作業時，因操作天車不慎，導致鐵板掉落當場砸中一旁的56歲宋女頭部。救護人員趕抵後發現宋女已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），隨即送岡山秀傳醫院急救，直至中午1時45分院方宣告不治。

員警案發後封鎖現場，並通知偵查隊鑑識人員及勞檢處人員到場。經查現場無監視器畫面，劉男、林姓鐵工廠負責人被帶返派出所製作筆錄，並通知家屬到場。全案通報檢察官、法醫相驗，訊後依過失致死罪嫌偵辦。（編輯：孫承武）1140328