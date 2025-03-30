LINE被盜用桃市府局長也遭殃 警教3步驟防盜

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（中央社記者吳睿騏桃園30日電）許多民眾近日反映LINE帳號遭盜用，就連市政府的局長也遭殃，桃園市政府警察局呼籲，可開啟帳號雙重驗證，勿點擊可疑連結，及避免透露認證碼或帳號密碼3步驟防帳號被盜。

桃園市警局刑事警察大隊副大隊長陳志維今天接受媒體聯訪表示，近期桃園市接獲多起民眾反映LINE帳號遭盜用情形，就連市政府局處首長也遭殃，包含經濟發展局長張誠、建築管理處長莊敬權LINE帳號都被盜用，盜用者用亂槍打鳥方式，向帳號內好友借錢。

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陳志維指出，若不幸帳號被盜用，請立即登入帳號變更密碼，若密碼遭人變更時，可至LINE官網填寫「問題反應表」，公司會於24小時內與用戶聯繫處理，民眾應立即通知親友帳號遭盜並小心詐騙。

陳志維呼籲，民眾可透過開啟帳號雙重驗證、不要點擊可疑連結、避免透露認證碼或帳號密碼這3步驟，避免帳號被盜，若有相關疑問，可撥打165反詐騙專線或洽當地派出所協助。（編輯：李淑華）1140330