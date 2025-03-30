加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

LINE被盜用桃市府局長也遭殃 警教3步驟防盜

2025/3/30 14:38（3/30 15:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市政府警察局刑事警察大隊副大隊長陳志維（圖）30日表示，近期桃園市接獲多起民眾反映LINE帳號遭盜用情形，就連市政府局處首長也遭殃，呼籲民眾可透過開啟帳號雙重驗證、不要點擊可疑連結、避免透露認證碼或帳號密碼3步驟，避免帳號被盜。（桃園市警察局刑事警察大隊提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年3月30日
桃園市政府警察局刑事警察大隊副大隊長陳志維（圖）30日表示，近期桃園市接獲多起民眾反映LINE帳號遭盜用情形，就連市政府局處首長也遭殃，呼籲民眾可透過開啟帳號雙重驗證、不要點擊可疑連結、避免透露認證碼或帳號密碼3步驟，避免帳號被盜。（桃園市警察局刑事警察大隊提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年3月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）許多民眾近日反映LINE帳號遭盜用，就連市政府的局長也遭殃，桃園市政府警察局呼籲，可開啟帳號雙重驗證，勿點擊可疑連結，及避免透露認證碼或帳號密碼3步驟防帳號被盜。

桃園市警局刑事警察大隊副大隊長陳志維今天接受媒體聯訪表示，近期桃園市接獲多起民眾反映LINE帳號遭盜用情形，就連市政府局處首長也遭殃，包含經濟發展局長張誠、建築管理處長莊敬權LINE帳號都被盜用，盜用者用亂槍打鳥方式，向帳號內好友借錢。

google news透過 Google News追蹤中央社

陳志維指出，若不幸帳號被盜用，請立即登入帳號變更密碼，若密碼遭人變更時，可至LINE官網填寫「問題反應表」，公司會於24小時內與用戶聯繫處理，民眾應立即通知親友帳號遭盜並小心詐騙。

陳志維呼籲，民眾可透過開啟帳號雙重驗證、不要點擊可疑連結、避免透露認證碼或帳號密碼這3步驟，避免帳號被盜，若有相關疑問，可撥打165反詐騙專線或洽當地派出所協助。（編輯：李淑華）1140330

#桃園市
#桃園市警局
#警察局
#桃園市政府
#陳志維
陳志維
蛋價走低風險承擔不一 產銷價差擬回歸浮動機制
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

59
更多編輯台推薦新聞：