夫妻高雄美濃清泉佛堂爬山 丈夫疑失足滑落獲救

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄30日電）一對夫妻今天到高雄市美濃區清泉佛堂附近山區爬山，丈夫疑似失足滑落邊坡，妻子報案求助。警消獲報派員搜尋，經熱心民眾協助，將意識清楚、多處受擦挫傷男子帶出山送醫救治。

高雄市警察局旗山分局員警指出，一名中年婦人與丈夫今天到高雄市美濃區清泉佛堂後面山上爬山，丈夫疑似在下午1時許不慎失足滑落邊坡，婦人趕緊報案求助。

透過 Google News 追蹤中央社

高雄市消防局獲報派出3分隊、8車、14人協助搜尋。高雄市消防局第一中隊副中隊長鍾國志告訴中央社記者，夫妻2人登山路徑非主要步道，人煙罕至且布滿竹林、地形複雜，2人應不熟悉路徑，走到一處岔路再爬升至稜線時，丈夫疑似失足滑落邊坡。

鍾國志表示，搜救過程中有聯繫到在地熱心民眾以輕裝並攜帶鐮刀協助入山尋人，順利在下午3時30分許接觸到滑落邊坡的男子，約莫在下午5時許協助男子下山。救護人員初步評估男子多處受擦挫傷、意識清楚，經救護人員處置後送醫。（編輯：張雅淨）1140330