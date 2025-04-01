越南籍女子地下匯兌被騙63萬元 中市警速追回

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）來台工作的越南籍杜姓女子透過網路尋求地下匯兌要將薪水匯回老家，發現交付的63萬元未按約匯出，台中市警方今天表示，循線查獲2名越籍涉案人，5小時內追回63萬元。

台中市警察局第六分局偵查隊長涂志宏說明，被害越南籍女子透過網路尋求地下匯兌交易，而遭騙取新台幣63萬元，經警方組成專案小組漏夜追查後，迅速於2小時內在大里區查獲2名越南籍涉案嫌疑人，並循線於5小時內追回全部贓款。

警方調查指出，杜姓女子（33歲）隻身一人從越南來台工作，都會將薪水匯回越南老家，而為減少手續費帶來的交易成本，杜女便在網路尋求地下匯兌門路，並與對方取得聯繫，相約於杜女位於西屯區的租屋處，交付現金63萬元換匯。

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警方表示，杜女在過程中，細心發現對方並未按約將等值越南盾轉至自己在越南的銀行帳戶，雙方就在房內僵持不下，直到越南籍潘姓男子（28歲）、黎姓女子（21歲）藉故離開並駕駛車輛逃逸，杜女才向警方報案。

第六分局獲報後隨即調閱監視器，並在2小時內火速在大里區將2名嫌犯查緝到案，但在查緝時才發現贓款已不在2嫌身上，追問後才發現，原來2人已將詐騙來的贓款拿去償還債務，隨後員警循線在5小時內將63萬元現金全數追回，並將全案依詐欺、侵占、妨害自由罪嫌送辦。（編輯：李亨山）1140401