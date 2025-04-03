柯文哲手術住院 陳佩琪聽取病情停留40分鐘離開

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（中央社記者趙敏雅新北3日電）民眾黨前主席柯文哲昨天在台北醫院進行輸尿管鏡手術，取出結石後住院觀察。柯妻陳佩琪今天上午抵達醫院，聽取醫護人員說明，約停留40分鐘後離開。

羈押中的柯文哲涉京華城案、政治獻金案等遭起訴，近期數次戒護就醫，昨天上午在台北看守所人員戒護下到衛生福利部台北醫院進行輸尿管鏡手術，取出1×0.5公分的結石並轉入戒護病房。

今天上午7時許，大批媒體在醫院門口守候，上午10時8分許，陳佩琪抵達台北醫院側門，面對媒體詢問柯文哲狀況，她回應「不知道，進去看一下。」有記者追問是否知道柯文哲出院時間，她搖頭後直接入內。

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陳佩琪約停留40分鐘後離開，對於媒體詢問家裡狀況，她僅說「還好，謝謝。」之後快速上車離去。

台北醫院昨天表示，為降低術後絞痛，醫師在柯文哲體內放置雙J管，預計雙J管將留置約5天，觀察後再行取出；醫院已安排後續回診，確保恢復狀況良好，雖然柯文哲希望昨天出院，但尊重醫療建議，將住院觀察1天，確保術後恢復順利。（編輯：李錫璋）1140403