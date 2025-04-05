指藍白重啟服貿 吳思瑤、王定宇獲不起訴處分

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（中央社記者謝幸恩台北5日電）民進黨立委吳思瑤、王定宇、前立委賴品妤及財信傳媒董事長謝金河於大選時發文指藍白重啟服貿，涉違反總統副總統選罷法，士檢認為吳思瑤等人發言屬言論自由範疇，不起訴處分。

民國113年6月27日，謝金河在臉書（Facebook）發文，指「主張服貿的政客再度把台灣鎖進中國，台灣經濟的災難恐怕必須全民承擔」等文字；王定宇也發文指出，「藍白陣營這時候要跟中國經濟融合，是要害台灣孩子的前途嗎」等文字。

翌日，吳思瑤也在臉書發文指出，「明明是在競選台灣的總統，怎麼柯、侯兩人競相都在向對岸開支票」等文字；賴品妤則發文，指「2013年起，我便開始反對服貿」等文字。

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新黨籍北市議員侯漢廷認為，吳思瑤、王定宇等4人散布謠言或傳播不實之事，損害國民黨總統候選人侯友宜及民眾黨總統候選人柯文哲，涉違反總統副總統選舉罷免法意圖使候選人不當選而散布謠言或傳播不實之事罪，據此提出刑事告發。

士林地檢署偵查後認為，謝金河等4人的言論反映其主觀認知及立場，表達其反對重啟服貿的態度，屬憲法言論自由保障的範疇，難認有散布謠言或傳播不實之事的行為，認定罪嫌不足，日前予以不起訴處分。（編輯：張銘坤）1140405