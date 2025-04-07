彰化4幼童私密處受傷 家長控代理教保員不當接觸

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（中央社記者鄭維真彰化7日電）彰化有幼兒園家長今天出面指控代理教保員疑不當接觸，有4童出現私密處受傷，教育處卻以無監視影像結案；教育處說，無直接證據證實違法，代理教保員已離職至其他園所當廚工。

民主進步黨籍彰化縣議員許雅琳今天陪同幼童家長召開記者會，許雅琳表示，去年10月底至12月初陸續有一間幼兒園家長發現小孩私密部位出現新舊傷，且有抗拒換尿布等行為，經校安通報，今年3月教育處調查出爐，結果卻以無監視影像佐證為由結案。

幼童父母指控，去年11月換代理教保服務人員後，2歲男童會哭鬧不想上學，回家就說屁股痛，之後肛門到生殖器範圍甚至出現裂痕，排斥換尿布、洗澡，多次向老師反映均未改善。

2人哽咽說，孩子雖已轉學，但罹患創傷後壓力症候群，半夜常尖叫、多次起床確認有無穿尿布，現在正接受心理治療；為得知是否有其他孩童受害，他們只要在路上遇到這間幼兒園家長，就會詢問是否有類似情況，目前除自家孩童外，另已找到1男2女，共4名疑似受害兒童。

其中，另一名女童家長說，去年11月底孩子返家後對洗澡、脫褲子等動作都很抗拒，檢查發現她的生殖器官有缺口；學校稱監視器沒拍到相關畫面，但有多名孩子在相近時間出現類似情況，代表事情不單純。

許雅琳要求，教育處應負起責任，主動追查是否有其他受害者，並啟動心理輔導機制，強化學校通報環節。

家長委任律師廖國竣表示，目前已向該名代理教保員提出妨害性自主告訴，也呼籲教育處不要成為本案最大加害者。

教育處表示，去年11月29日及12月9日接獲校安通報後即成立調查小組，調閱園所2週內所有監視錄影畫面、函文幼生及代理教保員就診醫院、訪談園方人員與2名疑似受害幼生家長及代理教保員等，但無直接證據顯示是代理教保員所為，因此認定其不構成違法事件。

教育處說明，這名代理教保員及同班另名教保員皆於今年1月4日離職，其中代理教保員目前在其他幼兒園當廚工。

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教育處調查期間發現代理教保員未有職前訓練及園所室外活動空間未設置監視器、更換尿布直接於地板上、進用未具教保服務人員資格從事教保服務等疏失，除依教保服務人員條例處新台幣6萬元罰鍰外，另已函文要求該園立即改善，強化教保服務人員教育訓練，將不定期到園稽查。

教育處強調，家長所提資料非單一個案，將依相關程序辦理，一旦查證屬實，會依規定從重議處，對此類行為零容忍，勿枉勿縱、嚴懲不貸。（編輯：李淑華）1140407