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涉行賄介入理監事選舉 泰山農會前總幹事獲緩起訴

2025/4/9 13:00
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（中央社記者趙敏雅新北9日電）新北市泰山區農會曾姓前總幹事為尋求重新獲聘，涉行賄會員代表候選人黃男，要求他在理監事選舉投票支持特定候選人，新北檢考量2人坦承犯行，且未改變選舉結果，近日予緩起訴。

根據緩起訴書，曾女曾任新北市泰山區農會總幹事，去年3月間遭理事會決議解聘後，另於11月間申請登記為總幹事候聘人。

檢方調查，泰山區農會選舉分8個農會小組，由農會會員選出會員代表31席，又泰山區農會設理事9人、監事3人，每名會員代表可投9票理事及1票監事。

依據農會法，農會總幹事須經全體農會理事1/2以上決議，若農會選舉有不同派系競爭，在會員代表選舉結束後，可依其所屬派系的人數推知理事及理事長選舉結果，獲勝派系可推舉總幹事。

曾女為求重新獲聘，欲拉攏農會小組會員代表候選人黃男，以及另1名農事小組會員代表候選人，曾女希望2人當選會員代表後，能投票給願意支持她擔任總幹事的農會理監事人選。

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曾女於去年12月、今年1月間數次與黃男見面，並於1月15日赴黃男住處樓下，交付新台幣30萬元，向黃男稱「再拜託一下」等語，黃男收下現金。另外，她也多次與另1名農事小組會員代表候選人碰面，示意願給30萬元但遭拒絕。

曾女與黃男涉違反農會法，新北地方檢察署檢察官考量，2人坦承犯行，其中收賄的黃男已繳回犯罪所得30萬元，且曾女行賄未改變選舉結果，認以緩起訴處分為適當，曾女與黃男須各向公庫支付50萬、10萬元。（編輯：張雅淨）1140409

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