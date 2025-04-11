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思覺失調症女子持剪刀弒母姊 判刑14年定讞

2025/4/11 11:10（4/11 11:56 更新）
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患有思覺失調症的許姓女子113年病發時持剪刀刺死母親與胞姊。一、二審均依殺人罪判處應執行有期徒刑14年，並於執行前監護5年，日前最高法院駁回上訴定讞。圖為最高法院外觀。中央社記者謝幸恩攝 114年4月11日
患有思覺失調症的許姓女子113年病發時持剪刀刺死母親與胞姊。一、二審均依殺人罪判處應執行有期徒刑14年，並於執行前監護5年，日前最高法院駁回上訴定讞。圖為最高法院外觀。中央社記者謝幸恩攝 114年4月11日
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（中央社記者謝幸恩台北11日電）患有思覺失調症的許姓女子病發時持剪刀刺死母親與胞姊。一、二審均依殺人罪判處應執行有期徒刑14年，並於執行前監護5年。日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，許女罹患情感性思覺失調症，與母親、姊姊同住雲林縣麥寮鄉。民國112年7月14日晚間，許女從車上取出剪刀，回到臥室持以刺向熟睡中的母親與姊姊，雙方爆發拉扯，2人因身中多處剪刀穿刺傷，失血過多不治。

翌日凌晨，許女家人發現母親與姊姊的遺體，隨即報警處理。警方循線在橋邊查獲許女。

一審雲林地方法院審理時，許女坦承犯行，認定其行為時精神障礙疾病急性發作，正處於辨識能力及控制能力顯著降低情形。

一審考量，許女數十年來受身心疾病所困，沒有刑事前案紀錄，家庭支持功能良好，與母親、姊姊相依為命，盡心盡力陪伴家人，但因病情急轉直下，曾因自殘被強制送醫，出院短短數天後即鑄下大錯。

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一審審酌醫療鑑定、檢察官與許女家屬意見及處遇治療，依2個對直系血親尊親屬犯殺人罪判處許女應執行有期徒刑14年，並於刑之執行前令入相當處所或適當方式監護5年。

許女上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理，二審認為，一審判決無違誤，仍維持原判。經上訴，最高法院認為，原審判決量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1140411

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