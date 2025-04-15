台中女誤信買27萬產品可獲激勵獎金 警勸阻受騙

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市1名女子在網路得知有公司做活動，只要以27萬元購買護髮產品，產品生效後可拿回80萬元激勵獎金，即到人壽公司貸款，還好行員通知警方前來告知是詐騙手法才取消匯款。

台中市警察局第六分局今天表示，市政派出所員警日前獲報，在西屯區的1家人壽公司有客戶疑似遭詐騙，員警到場得知是民眾中了「消費賺獎金」的詐騙訊息，遭歹徒誘騙到金融機構貸款。

警方進一步了解，這名婦人在網路上認識某女子，對方佯稱公司目前做活動，為了衝人氣及增加成功案例，所以推出「好康」方案，只要用新台幣27萬元購買護髮產品，待產品生效後即可拿回80萬元激勵獎金。婦人心想有這等好事，護髮還可以賺錢，於是前往人壽公司準備辦理貸款。

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警方表示，行員詢問後感覺事情不單純，便向警方通報，後續經員警告知此為典型假投資詐騙手法，才讓婦人打消貸款念頭離去，還感嘆自己始終離好運就差那麼一步。

第六分局分局長周俊銘呼籲，「好康的事輪不到你我身上，如果真的遇上也要大膽假設、小心求證，不然好康通常都會讓你好衰。」民眾切勿貿然交付金錢，即便是親朋好友或家人突然借款，也應深思熟慮並謹慎小心，防止受騙損失錢財。（編輯：張雅淨）1140415