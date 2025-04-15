新北火化場領班收賄並撿廢金屬獲利 二審緩刑

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（中央社記者劉世怡台北15日電）新北市立火化場席姓領班涉收受殯葬業者賄賂助火化順利，也趁機竊取轉賣火化後的假牙及人工關節等廢棄金屬獲利；二審今天審酌已繳回犯罪所得，判刑2年、緩刑5年。可上訴。

二審台灣高等法院指出，席男僅為基層公務人員，平日所從事者是為遺體火化、撿骨等一般人不樂於從事的殯葬相關工作，基於國人傳統民間習俗，過去確有給予協助殯葬「紅包」以化解厄運觀念，此等歪風陋習，其來有自。

二審考量，席男於偵查期間即就所為犯行均坦承自白，於法院審理中也始終為認罪表示，並於原審即全數繳回犯罪所得，未再保有犯罪利得，足認他已有悔悟之心。

二審合議庭表示，本件審理範圍為原審被控犯罪事實以及檢察官上訴後，另移送併辦部分，今天對席男，依不違背職務收受賄賂罪判刑2年，褫奪公權2年，緩刑5年，並應於緩刑期間內向公庫支付40萬元，已繳回犯罪所得208萬4700元沒收。

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同案被告楊姓操爐員請求給予緩刑部分，二審指出，審酌他因身處紅包陋習文化環境，始罹刑章，犯後坦承犯行，之前因公共危險案件，遭判刑2月確定，已於109年間執行完畢、5年內未再犯罪，因此仍判1年10月，褫奪公權2年，另宣告緩刑5年，並應於緩刑期間內向公庫支付10萬元，已繳回犯罪所得104萬9200元沒收。可上訴。

全案因由，新北市立火化場領班席男等21人涉收受殯葬業者共3053萬元賄賂，一審新北地院考量皆認罪、繳回犯罪所得，給予20人緩刑；另1人因有前科，不予緩刑。席男及楊男提起上訴，二審由高院審理。（編輯：陳仁華）1140415