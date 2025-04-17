罷免綠委涉不實連署遭調查 侯友宜：司法應公正

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（中央社記者趙敏雅新北17日電）新北檢偵辦綠營立委遭提議罷免涉幽靈連署案，新北地院昨天裁定國民黨板橋區黨部主任謝慶認等6人交保。新北市長侯友宜今天受訪表示，司法應公正，不能成為政治打壓異己工具。

侯友宜上午主持「院前啟動葉克膜-新北消防與13間醫院跨域合作」後，接受聯訪被媒體詢問，新北地檢署日前偵辦民進黨立委遭提議罷免涉幽靈連署案，檢方複訊後，將謝慶認、提議罷免立委蘇巧慧領銜人譚鎮耀等6人聲押禁見，新北地方法院昨天晚間裁定6人交保，侯友宜對此事的看法。

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侯友宜表示，尊重司法，不過司法體系一定要公平、公正審視每一個案子，絕對不能成為政治打壓異己的工具，相信人民的眼睛都是明亮的，都在看整個事件的發展。

有媒體追問，中國國民黨主席朱立倫上午到新北市板橋區聲援罷免民進黨立委行動，對於近期黨內有聲音認為朱立倫反應太慢，侯友宜簡短回應，「朱主席一路走來承擔重責大任，辛苦了，加油」。（編輯：李錫璋）1140417