加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本與美國交涉關稅未立即獲豁免 石破茂有意出訪會川普
首頁 / 社會

罷免綠委涉不實連署遭調查 侯友宜：司法應公正

2025/4/17 12:50（4/17 13:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北檢偵辦綠營立委遭提議罷免涉幽靈連署案，新北地院16日裁定國民黨板橋區黨部主任謝慶認等6人交保。新北市長侯友宜（中）17日表示，尊重司法，不過司法體系一定要公平、公正審視每一個案子，絕對不能成為政治打壓異己的工具。中央社記者趙敏雅攝 114年4月17日
新北檢偵辦綠營立委遭提議罷免涉幽靈連署案，新北地院16日裁定國民黨板橋區黨部主任謝慶認等6人交保。新北市長侯友宜（中）17日表示，尊重司法，不過司法體系一定要公平、公正審視每一個案子，絕對不能成為政治打壓異己的工具。中央社記者趙敏雅攝 114年4月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北17日電）新北檢偵辦綠營立委遭提議罷免涉幽靈連署案，新北地院昨天裁定國民黨板橋區黨部主任謝慶認等6人交保。新北市長侯友宜今天受訪表示，司法應公正，不能成為政治打壓異己工具。

侯友宜上午主持「院前啟動葉克膜-新北消防與13間醫院跨域合作」後，接受聯訪被媒體詢問，新北地檢署日前偵辦民進黨立委遭提議罷免涉幽靈連署案，檢方複訊後，將謝慶認、提議罷免立委蘇巧慧領銜人譚鎮耀等6人聲押禁見，新北地方法院昨天晚間裁定6人交保，侯友宜對此事的看法。

google news透過 Google News追蹤中央社

侯友宜表示，尊重司法，不過司法體系一定要公平、公正審視每一個案子，絕對不能成為政治打壓異己的工具，相信人民的眼睛都是明亮的，都在看整個事件的發展。

有媒體追問，中國國民黨主席朱立倫上午到新北市板橋區聲援罷免民進黨立委行動，對於近期黨內有聲音認為朱立倫反應太慢，侯友宜簡短回應，「朱主席一路走來承擔重責大任，辛苦了，加油」。（編輯：李錫璋）1140417

#新北地檢署
#新北檢
#民進黨
#朱立倫
#侯友宜
#國民黨
#罷免案
侯友宜
罷綠涉不實國民黨6人遭聲押 侯友宜：司法應公平侯友宜訪日返台 取經盼新北大巨蛋案促經濟繁榮
朱立倫
北市黨部主委遭約談 朱立倫號召群眾晚上集結北檢宋建樑戴納粹臂章 朱立倫：反法西斯唾棄納粹
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：