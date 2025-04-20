企圖在經濟部辦公室偷拍女子裙底 男子判刑6月

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（中央社記者林長順台北20日電）自稱在經濟部工作的黃姓男子，去年6月間在經濟部標準檢驗局辦公室內，企圖以手機偷拍女子裙底被逮，遭檢方依妨害秘密罪起訴。台北地方法院判處黃男有期徒刑6月，可易科罰金。可上訴。

檢警調查，有碩士學位的黃姓男子於民國109年10月間，在台北捷運中山國中站尾隨穿著裙子的女子，趁女子搭乘手扶梯上行時，拿手機偷拍女子裙底被逮，台北地方法院判刑3月，可易科罰金確定。

檢警查出，黃男於去年6月間上午9時45分許，在經濟部標準檢驗局辦公室內，趁一名女子未注意之際，將手機開啟錄影功能，貼近女子裙底，以鏡頭朝上方式欲攝錄女子下半身私密處，幸好女子即時察覺有異，當場制止，而未得逞。

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警方將黃男移送法辦，黃男偵訊時坦承犯案，台北地檢署依刑法未經他人同意，無故攝錄他人性影像未遂罪嫌起訴黃男，並聲請簡易判決。

台北地方法院認為，為滿足一己私慾，不思尊重他人性隱私，偷拍女子性影像未遂，導致被害人身心遭受恐懼，審酌黃男有前科、未與被害人達成調解，判處有期徒刑6月，可易科罰金。可上訴。（編輯：張銘坤）1140420