男子誤信尿液拍照線上診斷 台中警阻匯款

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市1名男子看到網路假廣告訊息，誤信將尿液拍照上傳能在線上診斷，並擬依照指示匯款12萬元買藥。警方今天表示，銀行行員生疑，通知員警到場勸阻，男子才取消匯款。

台中市警察局清水分局表示，1名男子日前在網路上看到詐騙集團的假廣告訊息，佯稱可恢復身體健壯，男子即加該公司「指導中心」LINE帳號，並有1名自稱教授的男子，指稱能在線上診斷。

警方指出，男子聽從指示將尿液拍照上傳後，對方即請男子匯款，並將寄藥品給予塗抹擦拭。男子不疑有他，15日下午前往清水區某銀行欲匯款新台幣12萬元，經行員關懷詢問，男子表示要購買藥品，行員察覺有異，並發現對方戶頭金流異常，研判男子可能遭詐騙，即通知警方到場協助了解。

員警到場發現男子正與對方通話，經員警表明身分，對方立即表示是公司陳姓負責人，要為男子代購保健品，並說明公司所在地區；惟警方詢問公司統一編號時，對方隨即掛電話。警方向男子表示這是詐騙手法，且行員查出該公司地址所經營項目及負責人，均與對方所稱不符。

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男子向員警表示，「自己要顧身體，對方是教授，過程中還拍尿液照片上傳給他診斷」，警方及行員認為「沒有檢驗怎看得出來，那這樣醫院都要關門了」，男子表示「我再跟他聯繫看看」，在場眾人都勸不要再聯繫。警方隨即向男子表示「手機借我，我幫你將對方封鎖」。最後在眾人極力勸說下，男子決定不匯款後離開。

清水分局分局長蔡慶星提醒，民眾若有醫藥或診療需求，應求助合格醫院，輕信未經證實偏方，或以訛傳訛的謠言、迷信，除加深身體的傷害之外，也會使財產遭受莫大損失，更甚者可能掉入有心人士設下的詐騙陷阱。（編輯：吳素柔）1140421