風飛砂幫、竹聯幫共組詐團 假冒黃仁勳誘投資

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）新竹風飛砂幫與竹聯幫明仁會共組詐騙集團，假冒黃仁勳等名人刊登假投資網路廣告誘騙民眾，已知5人受害、總財損逾6000萬元。刑事局逮捕主嫌邱男等18人，移送桃園地檢署。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第七大隊副大隊長林漢隆表示，日前分析被害人報案資料查知，有詐騙集團假冒財經專家黃清照及輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的名義，以假投資手法行騙，造成多人受害。

刑事局報請桃園地檢署指揮偵辦，並與桃園市警察局桃園分局、楊梅分局及新竹市警察局第二分局共組專案小組追查。

專案小組分析相關資料追查，發現此假投資詐騙集團是以新竹風飛砂幫竹北分會出資，並與竹聯幫明仁會結盟籌組，主嫌為風飛砂幫幹部26歲邱男，另由竹聯幫成員39歲曾男負責吸收少年擔任取款車手。

詐騙集團假冒財經名人在網路刊登假投資廣告，先以「投資賺錢」引誘被害人加入LINE好友，再誆稱保證獲利、穩賺不賠及分享飆股投資標的，進而要求被害人至假投資網站「蓮豐投資股份有限公司」申請帳號。

同時，指示被害人將款項匯入指定人頭帳戶，或以面交方式交付車手，且初次得手後還會寄送燕窩補品，藉此取信被害人並繼續行騙。

專案小組初估，去年期間已知有5人受害，總財損逾新台幣約6000萬餘元；其中，北市1名金融業退休李女的個人財損，就高達2000多萬元。

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專案小組去年至今年1月發動數波搜索、拘提行動，分別在新北市、桃園市、新竹縣市和苗栗縣等地，查獲邱男等18人到案，並查扣保時捷汽車1輛、犯案用手機10支、不法所得現金10萬餘元等贓證物。

全案詢後將18嫌依涉組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪、洗錢防制法等罪，移送桃園地檢署偵辦，其中邱男等7嫌裁定羈押。（編輯：蕭博文）1140421