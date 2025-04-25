台中里長涉貪遭起訴 虛報發票詐領補助5萬餘元

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（中央社記者蘇木春台中25日電）台中南屯區里長閻新懃涉嫌在111年間利用焚化爐回饋金補助，請款購買150個按摩枕，作為父親節活動禮物，卻只採購60個，賺取差價新台幣5萬餘元，中檢起訴閻新懃與廠商2人。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，檢方接獲線報指，南屯區春安里長閻新懃於民國111年間，經由南屯區公所向台中市政府環保局，提出南屯區文山垃圾焚化爐回饋補償金使用計畫書。

依據計劃書，規劃採購單價新台幣665元的按摩枕作為父親節活動禮物，贈送轄內獨居長輩、中低收入戶等弱勢里民約150人。

閻新懃涉與某企業社負責人江女共謀，由江女訂購60個按摩枕交貨，卻開立數量150個的統一發票，交由閻新懃提出向南屯區公所申請核銷，閻新懃獲取不法所得5萬6790元。

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案件經檢方指揮法務部調查局台中市調查處，今年3月25日前往閻新懃住處、里辦公室搜索，並同步到南屯區公所、涉案廠商調閱資料，將閻新懃等人帶回偵辦，經檢方複訊後，依貪污治罪條例等罪聲請羈押閻新懃獲准，江女則無保請回。

全案經檢方偵辦後，日前依違反貪污治罪條例、刑法偽造文書、商業會計法等罪嫌，將閻新懃等2人提起公訴。（編輯：郭諭儒）1140425