林志潔告發鄭正鈐動員移工 竹檢受理分案偵辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣27日電）民進黨籍陽明交大科法學院特聘教授林志潔今天告發國民黨立委鄭正鈐，疑動員外籍人士參與426凱道遊行。新竹地檢署表示，已受理並分案依法偵辦中。

國民黨昨天下午在總統府前凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，有媒體報導指出，有一群頭戴鄭正鈐帽子的外籍男子出現在現場，並疑似用越南文溝通，有人質疑鄭正鈐動員移工到場。

林志潔與新竹雙罷總部領銜人戴振博、律師陳又新，今天下午到新竹地檢署告發鄭正鈐違法。

林志潔表示，動員外國籍人士參與選舉罷免造勢遊行，違反選罷法；若外籍人士身分是移工，違反就業服務法「不得未經許可使移工從事其他工作」。

林志潔表示，如果動員的外籍人士是台灣民眾，若以新台幣800元對價動員，則涉賄選，呼籲司法勿枉勿縱，加以調查。

透過 Google News 追蹤中央社

鄭正鈐辦公室昨天表示，支持者因下雨向服務團隊索取帽子，事後了解，當天部分參與者為持有中華民國身分證的外籍配偶及第二代，並無移工參與，也未涉及任何違法情事。對於林志潔今天告發，鄭正鈐暫未再做出回應。

新竹地檢署晚間發布新聞稿表示，告發人今天告發鄭姓被告等人舉辦集會遊行活動，涉嫌違反公職人員選舉罷免法刑責規定之矚目案件，已受理並分案由專責檢察官依法偵辦中。（編輯：方沛清）1140427