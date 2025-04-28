台中國中生校外互毆 校方研擬懲處並安排輔導

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市2名國中男學生日前在校外互毆，一旁還有其他人拿手機錄影。校方初步了解起因於網路口角，今天召開緊急會議討論處分方式，後續將安排學生接受輔導。

台中海線地區日前有2名國中男學生在校外發生衝突、互毆，一旁還有其他人圍觀，甚至拿出手機錄影，這段影片已被上傳網路。

台中市教育局今天透過文字稿表示，25日放學後，2名學生在校外發生肢體衝突，校方已依規定進行校安通報，學校今天將約談相關人員了解事發經過，必要時進行相關輔導措施與法治教育，並以校規懲處。

教育局說明，2名學生發生衝突後，其中1人當晚已至醫院包紮傷口，傷勢無大礙，校方將與家長保持密切聯絡，持續提供學生關懷與協助。

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校方初步了解，互毆的2人都是國三學生，就讀不同班級，2人曾在網路上發生口角，相約放學後到校外談判，一言不合互毆，恰好有其他年級學生經過，拿出手機錄影。

校方指出，今天召開會議討論處分方式並通知雙方家長到校，學務處和輔導室也都將介入教育及輔導，導正學生偏差行為。（編輯：蕭博文）1140428